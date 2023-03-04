تراجع أسعار الألبان والجبن في كفر الشيخ اليوم.. كيلو «البقري» بـ17 جنيها

شهدت أسعار الألبان والجبن في كفر الشيخ اليوم السبت، تراجعا كبيرا في بعض المنتجات واستقرارا لأخرى، حيث سجلت أسعار السمن الجاموسي تراجعا بقيمة 5 جنيهات للكيلو.

أسعار الألبان والجبن في كفر الشيخ اليوم

وأكد حاتم عبدالغفار، عضو لجنة اللحوم والألبان بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن أسعار الألبان والجبن في كفر الشيخ اليوم شهدت حركة تداول واسعة اليوم.

وسجلت أسعارها ما يلي:

- سعر كيلو اللبن الجاموسي الطازج بين 15 و19جنيها

- سعر كيلو اللبن البقري الطازج بين 14 و17 جنيها

- سعر كيلو السمن البلدي الجاموس الفلاحي بين 160 و175 جنيها

- سعر كيلو السمن البلدي البقري الفلاحي بين 150 و165 جنيها، بتراجع 4 جنيهات

- سعر كيلو الجبن البيضاء الفلاحي الطرية بين 63 و70جنيها، بتراجع 3 جنيهات

- سعر كيلو الجبنة القديمة بين 60 و65 جنيها

- سعر كيلو المش 55 جنيها

- سعر كيلو المورتة الفلاحي 60 جنيها

تراجع أسعار الألبان والجبن في كفر الشيخ

وأوضح «عبدالغفار» أن أسعار الألبان والجبن في كفر الشيخ اليوم سجلت تراجعا يصب في مصلحة المستهلكين، وذلك جراء زيادة المعروض منها، لافتاً أن المنتج من الألبان في المحافظة من ألبان الماشية يقدر بنحو 39 مليون كيلو يوميا.