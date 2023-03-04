 الرئيس السيسي يهنئ رئيس نيجيريا الجديد على انتخابه

قال السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدم اليوم بالتهاني لشعب وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، على إنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية، التي تمثل خطوة مهمة في مسار ترسيخ دعائم الديمقراطية في دولة نيجيريا الشقيقة.

أضاف عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدم بتهنئة قلبية لأخيه «بولا أحمد تينوبو» الرئيس المُنتخب لجمهورية نيجيريا الاتحادية، متمنياً له التوفيق، ولشعب نيجيريا الشقيق دوام التقدم والازدهار، ومتطلعاً لمواصلة العمل المشترك بين البلدين، بما يلبي تطلعات شعبيهما نحو التنمية الشاملة، وتطلعات قارتنا الأفريقية نحو المزيد من الاستقرار والرخاء.