«صحة النواب»: توجيهات الرئيس السيسي في توقيت مهم لتخفيف الأعباء

ثمنت النائبة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الأجور والمعاشات، التي أصدرها خلال افتتاح عدد من مشروعات التنمية بمدينة المنيا الجديدة، مؤكدة أن توقيتها في بالغ الأهمية نظرا للظروف العالمية الصعبة التي نمر بها.

السيسي يثبت دائما اهتمامه بالمواطنين

وأضافت عبد الحليم في بيان صادر عنها، أن الرئيس السيسي يثبت دائما اهتمامه بالمواطنين محدودي الدخل: «الرئيس السيسي لم يتغافل يوما عن معاناة المواطنين فهو قريب منهم ويدرك تماما حجم الصعوبات التي يمرون بها».

زيادة أجور العاملين

وأردفت عضو مجلس النواب، أن حزمة الحماية الاجتماعية، الصادرة بشأن زيادات أجور العاملين في الدولة ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة في المعاشات، ستمثل دعما كبيرا للمواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها.

وأكدت إيناس عبد الحليم أن الدولة المصرية لا يمكن أن تتجاهل الظروف الاقتصادية للمواطن، لذلك كان من المهم مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية ومد شبكات الأمان الاجتماعي للجميع.