رئيس «الإصلاح والنهضة»: خطاب السيسي في المنيا أكد شعوره بمعاناة المواطن

أشاد الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، على هامش افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية والقومية في محافظة المنيا، إذ ذكر أن حزمة الإجراءات التي أعلنها الرئيس السيسي والخاصة بزيادة الأجور والمعاشات، تُعد مفاجأة سارة للمواطنين، مشيراً إلى أن خطاب الرئيس للمصريين أمس كان خطابا تاريخيا، ويؤكد العلاقة المترابطة بين الرئيس والشعب، وأنه يشعر بمعاناتهم.

وقال عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، إن أكثر المتفائلين بالوضع الاقتصادي لم يكن يتخيل هذه القرارات، مؤكداً أن الرئيس السيسي طوال السنوات الماضية يعمل على بناء دولة: «الرئيس السيسي يشدد على تقديم أفضل ما يليق بالشعب والدولة وما تستحقه من بناء جمهورية جديدة»، إذ أن السيسي أعلن عن تعجيل زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الحكومي، ضمن حزمة قرارات لتحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة: «أخذنا خطوات كبيرة ولكن جاءت أزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، والرئيس دائمًا متأكد وعنده ثقة في شعبه وجهد البلد وتطوير مصر لتقديم دولة عصرية حديثة»، مشيدًا بما أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي من قرارات لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، اعتباراً من أول أبريل 2023.