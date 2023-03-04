تنفيذ مشروعات عملاقة ونقلة غير مسبوقة بمجال التعليم العالي بالمنيا

قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن محافظة المنيا شهدت مشروعات عملاقة ونقلة غير مسبوقة في مجال التعليم المنيا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن العام الدراسي الماضي بدأت دراسة برامج تعليمية جديدة في جامعة المنيا الأهلية مثل قطاع العلوم الهندسية وقطاع العلوم الطبية وقطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية.

الجامعة تضم عددا كبيرا من البرامج الدراسية المهمة

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أن الجامعة تضم عددا كبيرا من البرامج الدراسية المهمة على مساحة 42 فدان، مشيرًا إلى أن هذه الجامعة تعتبر امتدادا لجامعة المنيا الأم.

تتحمل الدولة جزءًا كبيرا لدعم الطالب في الالتحاق بالجامعة

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: «الجامعة الحكومية معروفة ببرامجها الدراسية، وتتميز الجامعة الأهلية ببرامج دراسية تخاطب احتياجات السوق المحلي والإقليمي والدولي، كما أن التكنولوجيا التعليمية متطورة، وتتحمل الدولة جزءًا كبيرا لدعم الطالب في الالتحاق بالجامعة، فالطالب الذي لم يوفق في الالتحاق بالجامعة الحكومية يمكنه الالتحاق بالجامعات الأهلية، والدولة تتحمل أكثر من 50% كدعم للطالب في كل البرامج التعليمية سواء كانت طبية أو هندسية أو العلوم الإنسانية والاجتماعية».