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عبدالغفار: ارتفاع معدلات تنفيذ إنشاءات مباني جامعة المنيا الأهلية

كتب:

أحمد أبوضيف
02:05 م | الثلاثاء 12 أبريل 2022
جامعة المنيا الأهلية

جامعة المنيا الأهلية

تلقى خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من  مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، وأنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول متابعة الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية بجامعة المنيا الأهلية.

ارتفاع مُعدلات تنفيذ إنشاءات مباني جامعة المنيا الأهلية

وأفاد التقرير بارتفاع مُعدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكل مباني الجامعة التي تقع بمدينة المنيا الجديدة، والالتزام بالجداول الزمنية المُحددة مسبقًا.

تقع جامعة المنيا الأهلية على مساحة 41 فدانًا وتضم عدة مباني منها، (إدارة الجامعة - 6 مباني أكاديمية - مبنى الورش - مبنى المعامل)، بالإضافة إلى الساحة الإدارية والساحة الأكاديمية والمنطقة الترفيهية، التي تضم مباني الكليات ومدرجات وفصول للتدريب ومعامل وورش تدريبية ومكاتب إدارية.

برامج دراسية متميزة في 3 قطاعات تعليمية

ومن المُقرر أن تُقدم الجامعة عدة برامج دراسية متميزة في 3 قطاعات تعليمية وهي، القطاع الطبي ويضم برامج (الصيدلة الإكلينيكية وتصنيع الدواء - الطب البشري - طب وجراحة الفم – العلاج الطبيعي)، والقطاع الهندسي ويضم برامج (هندسة الميكاترونيات والأتمتة - هندسة العمارة البيئية والعمران - هندسة الطاقة والطاقة الجديدة والمُتجددة - هندسة المواد وإدارة التصنيع - الهندسة المدنية وإدارة المشروعات - هندسة الربوتات الصناعية - الذكاء الاصطناعي وتعلم الآله - التحول الرقمي - اللغويات الحاسوبية).

كما تشمل البرامج قطاع العلوم الإنسانية ويضم برامج (الدعاية والإعلان والعلاقات العامة - التسويق الرقمي والاستراتيجي - إدارة الأعمال والعلاقات الدولية - الاتصال الجماهيري (الإعلام والصحافة والأفلام والتليفزيون).

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.