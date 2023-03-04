تعرف على إنجازات «حياة كريمة» في تبطين الترع بسوهاج

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الأعوام الماضية، بإقامة مشروعات في جميع القطاعات، وجاء من بينها تبطين الترع، وذلك بهدف ترشيد الفاقد من المياه، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الري، بعدما كانت تكتظ بالحيوانات النافقة ومخلفات المنازل بكل صورها السيئة وأعمال البناء، حتى جاءت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتغير هذا الواقع المرير وتحول الأحلام إلى حقيقة.

حجم المشروعات في إنشاء وتطوير وتبطين الترع

وتستعرض «الوطن»، في ضوء خدماتها لقرائها، حجم المشروعات في إنشاء وتطوير وتبطين الترع على مستوى القرى والمراكز في محافظة سوهاج.

وأعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، في بيان له حجم المشروعات في تبطين الترع وأعدادها والتي جاءت على النحو الآتي.

تبطين 115 ترعة بنسبة تنفيذ أطوال 80% من المستهدف - الانتهاء من تبطين 115 ترعة.

- بلغ طول التبطين 460 كيلو و775 مترا.

- نسبة تنفيذ أطوال 80% من إجمالي أطوال الترع المستهدف تبطينها.

- 196 ترعة بطول 581 كيلو مترا.

- مليار و854 مليون جنيه تكلفة التبطين.

- تهدف عملية التبطين إلى ترشيد الفاقد من المياه، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الري.

- 81 ترعة يجري العمل فيها.