انطلاق مبادرات التدريب الرياضي في مراكز شباب «حياة كريمة» بسوهاج

انطلقت اليوم بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج فعاليات التدريب بالمراكز الرياضية للقرى الأكثر احتياجاً المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تنظمها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بسوهاج.

وينفذ المشروع بعدد ثلاث مراكز رياضية بالمحافظة وتم توزيعهم على ثلاث مراكز إدارية ضمن مبادرة «حياة كريمة» وهي مركز شباب العوامر قبلي بجرجا ومركز شباب بناويط بالمراغة ومركز شباب أم دومة بطما.

يتم تنفيذ التدريب لمدة ثلاث شهور

ويتم تنفيذ التدريب لمدة ثلاث شهور متصلة تبدأ من 15 يناير حتى 15 أبريل 2023، بواقع ثلاث وحدات تدريبية في الأسبوع يتم التدريب على ألعاب رياضة الكاراتيه، والكرة الطائرة، وكرة القدم، والألعاب الترويحية.

نشر ممارسة الألعاب الرياضية

ويهدف المشروع إلى نشر ممارسة الألعاب الرياضية وتحسين مستوى اللياقة البدنية للمشاركين، للقرى الأكثر احتياجاً، التي لا يتوافر بها خدمات رياضية والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

توفير الخدمات الرياضية للقرى التي لايتوفر بها أنشطة

وأشاد الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج بدور وزارة الشباب والرياضة في نشر الأنشطة على مستوى الجمهورية، وتوفير الخدمات الرياضية للقرى التي لايتوفر بها أنشطة.

ووجه وكيل المديرية للرياضة بالإعلان الجيد للمشروع لاتاحة الفرصة لأكبر عدد للاستفادة من أنشطة البرنامج، والانتظام في التدريب والالتزام بتعليمات وزارة الشباب والرياضة.