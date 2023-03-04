«الصناعات الغذائية»: حريصون على استمرار التواصل في المجتمع الصناعي

عقدت غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي أولى فعاليات «المائدة المستديرة» مع الدكتور طارق الهوتي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمشاركة أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء الشعب وعدد من قيادات الهيئة وممثلي مشروع طيب والشركات الداعمة لجناح الغرفة بمؤتمر الصناعة الأول.

وجه رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس أشرف الجزايرلي الشكر لمجلس الإدارة ولشركات الأعضاء الداعمين لمؤتمر الصناعة الأول والذي عقد تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي للظهور المشرف لاتحاد الصناعات وغرفة الصناعات الغذائية أمام مؤسسة الرئاسة والدولة المصرية، مشيرا إلى أنه جار قيام الغرفة بالتجهيز لعقد فعاليات المائدة المستديرة بصفة دورية لتحقيق الاستفادة والمشاركة لأكبر عدد من الآراء وبحث الموضوعات التي تهم مجتمع الصناعات الغذائية في مصر.

التواصل الفعال بين الغرفة وشركائها الاستراتيجيين

وأكد الجزايرلي على حرص مجلس الإدارة علي استمرار نهج التواصل الفعال بين الغرفة وشركائها الاستراتيجيين والجهات والهيئات ومتخذي القرار لما فيه صالح الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها على المستويين المحلي والدولي، لافتاً إلى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من خلال عرض التحديات والتعاون والتنسيق المباشر وتبادل وجهات النظر بين الغرفة ممثلا عن قطاع الصناعات الغذائية والجهات المختلفة بهدف تقديم الدعم وإزالة العقبات والتحديات لتحقيق معدلات النمو المنشودة.

تقديم الدعم الفني اللازم لمساعدة المصانع على التوافق مع متطلبات سلامة الغذاء

وقال رئيس الغرفة: «نتشرف في مجلس إدارة الغرفة بأن نستكمل المسيرة وأن نبني علي إنجازات الرؤساء ومجالس الإدارات السابقة، ونثق تماما في ما نشهده حاليا من إنجاز وتطور كبير للصناعة الوطنية، وأن رؤية هيئة سلامة الغذاء تتوافق مع النهج الحالي لغرفة الصناعات الغذائية في تقديم الدعم الفني اللازم لمساعدة المصانع علي التوافق مع متطلبات سلامة الغذاء».

وأشار الجزايرلي إلي الجهود المبذولة للهيئة منذ بداية إنشائها والتي أثرت إيجابيا على توافق المنشآت مع متطلبات سلامة الغذاء ومن ثم توفير منتج صحي آمن ونمو الصادرات الغذائية المصرية وخاصة للسوق السعودي، مؤكدا استمرار الغرفة في دعم الكثير من الملفات علي مستوي مراحل سلسلة التوريد محطات الفرز والتعبئة ومراكز التجميع والمجازر.

لاعب فاعل في ملعب الرقابة

أكد الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن التعاون مع غرفة الصناعات الغذائية يمثل أهم المحاور استراتيجية ورؤية الهيئة بجانب أن تكون لاعب فاعل في ملعب الرقابة الإقليمي والوصول منه الي العالمية وكذا تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كشريك اساسي لتحقيق النمو والتطوير في صناعة الغذاء في مصر.

جذب الكيانات الصغيرة والمتوسطة

وأفاد الهوبي، أن استراتيجية الهيئة تستهدف توسيع قاعدة المنشآت الغذائية المسجلة لديها وجذب الكيانات الصغيرة والمتوسطة الي المنظومة الرسمية لسلامة الغذاء وتطوير العنصر البشري ووجود هيكل تنظيمي بالإضافة الي التحول الرقمي حيث أن الهيئة بدأت في إطلاق أول موقع الكتروني في 1 مارس الجاري تمهيدا لتقديم جميع الخدمات بشكل إلكتروني بما في ذلك التقدم إلي التسجيل بالهيئة وانهاء كافة الإجراءات بشكل رقمي.