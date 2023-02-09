«الصناعات الغذائية» تعقد أولى لقاءات «الاستغلال الأمثل لمخلفات المصانع»

عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي أولى سلسلة اللقاءات بالتعاون مع غرفة الصناعات الكيماوية برئاسة الدكتور شريف الجبلي وشعبة إدارة المخلفات برئاسة الدكتور إيهاب السقا.

يأتي اللقاء بهدف تنسيق وتفعيل التواصل بين كلا من مصانع المنشأت الغذائية وشركات ادارة المخلفات ورفع وعي المنشآت بسبل الاستغلال الأمثل للمخلفات الزراعية والصناعية، وحضر اللقاء عدد من أعضاء الغرفتين وممثلي هيئة التنمية الصناعية، وجهاز تنظيم ادارة المخلفات ومشروع النمو الأخضر الشامل – يونيدو.

البسيوني: لقاءات غرفة الصناعات الغذائية لدعم القطاع

وأوضح محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، في بيان، أن اللقاءات التي تقوم الغرفة بتنظيمها تأتي في إطار استراتيجية الغرفة لدعم ومساندة القطاع وتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال رفع وعي المنشآت الغذائية بأهمية التوافق مع متطلبات الاقتصاد الأخضر وأفضل الممارسات للتخلص من المخلفات، وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الطاقة النظيفة وإنتاج الأعلاف وغيرها والآثار الإيجابية الناتجة عن خلق طلب حقيقي على مخلفات المصانع وتحقيق مردود اقتصادي وبيئي منها.

وضع آلية تعاون بين شركات التصنيع الغذائي والزراعي

وأشار إلى ضرورة وضع آلية للتعاون بين شركات التصنيع الغذائي والزراعي وشركات إعادة تدوير المخلفات والجهات ذات الصلة وعرض التجارب الناجحة للاستفادة منها وتكرار تطبيقها على مستوي المحافظات المختلفة.

وأضاف المدير التنفيذي إلى أهمية اللقاء في توضيح دور المراكز البحثية وعرض الأبحاث والتجارب التي توفر حلول فنية وتقنية يمكن الاستفادة منها لما لها أثر ايجابي على اقتصادات المجتمع الصناعي وكذلك خلق قنوات تواصل يمكن للمنشآت الصناعية من خلالها الحصول على الخدمات الاستشارية لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية والصناعية.

وقال الدكتور إيهاب السقا رئيس شعبة إدارة المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية إنه تم الاستماع خلال اللقاء إلى تحديات تواجه المنشآت الغذائية العاملة في قطاع المشروبات والتصنيع الزراعي والبيض المبستر، وتم تقديم عدد من المقترحات من قبل شركات تدوير المخلفات العضوية والمركز القومي للبحوث ومشروع النمو الاخضر الشامل ومستشاري جهاز البيئة وجهاز تنظيم ادارة المخلفات وجاري العمل على التنسيق مع غرفة الصناعات الغذائية لتوسيع قاعدة المستفيدين.