أرخص أنواع الخضروات اليوم السبت 4 مارس 2023

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء اليوم السبت، أقل أسعار الخضروات فى المنافذ التابعة للدولة والتي تعرض بأسعار أقل مقارنا بالأسواق الخارجية.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي أرخص أنواع الخضروات اليوم، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

السلع الأرخص اليوم في المنافذ

وتم رصد السلع الأقل تكلفة في المنافذ التابعة للقوات المسلحة، إذ تباع الطماطم والبطاطس بسعر 8 جنيهات للكيلو والليمون بسعر يصل نحو 15 جنيها للكيلو وسعر البامية 35 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار الخضروات في أسواق الجملة

في سوق العبور جاءت أسعار الخضروات اليوم، كالتالي:

- باذنجان رومي بين 8 و11 جنيهًا.

- الثوم بين 10 و12 جنيها.

- البصل بين 12 و15 جنيهًا.

- بصل أخضر (الرابطة كيلو) بسعر 6 جنيهات.

- البطاطس بين 3.5 و5 جنيهات.

- الطماطم بين 5.5 و7 جنيهات.

- البسلة بين 12 و15 جنيهًا.

- الفلفل الحار البلدي بين 9 و12 جنيهًا.

- فلفل رومي صوب بسعر يتراوح بين 7 و11 جنيهًا.

- فلفل رومي بلدي بسعر يتراوح بين 7 و11 جنيهًا.

- الفاصوليا بين 18 و22 جنيهًا.

- الباذنجان البلدي بين 8 و11 جنيهًا.

- الكوسة بين 6 و7 جنيهات.

- الملوخية بين 4 و7 جنيهات.

- الفلفل الألوان (أصفر- أحمر- برتقالي) بين 19 و25 جنيهًا.

- الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- الفاصوليا بين 8 و12 جنيهًا.

- خس «كابوتشي» من 5 إلى 8 جنيهات.

- البطاطا من 3 إلى 5 جنيهات.

- اللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

- الفول الأخضر من 7 إلى 10 جنيهات.