استقرار أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم.. وكيلو الطماطم بـ 7 جنيهات

شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم السبت استقرار ملحوظا، وذلك وفقا لما قاله احمد عبدالله عبدالحليم أحد تجار الخضروات بسوق العبور للجملة.

وقال عبدالحميد لـ«الوطن»، إن سعر الطماطم يتراوح ما بين 4 حتى 7 جنيهات للكيلو، فيما تراوح سعر البطاطس ما بين 4 حتى 6 جنيهات، فيما وصل سعر البصل من 9 جنيهات إلى 16 جنيه وسجلت الكوسة 6 جنيهات والجزر ما بين 2.5 حتى 5 جنيهات للجزر بدون عروش، وتراوح سعر الفاصوليا الخضراء بين 19 حتى 23 جنيه، والباذنجان البلدي من 7 حتى 10 جنيها والباذنجان الرومي ما بين 6 حتى 9 جنيهات.

الفلفل الألوان بـ 27 جنيها

وتابع عبدالحميد، أن الباذنجان الأبيض يتراوح سعره من 9 حتى 11 جنيها، والفلفل الرومي الصوب من 10 حتى 12 جنيها، فيما وصل سعر الفلفل البلدي الحامي من 9 حتى 11 جنيها، وصل سعر الفلفل البلدي من 10 حتى 12 جنيه تقريبا، والفلفل الألوان أصفر وأحمر وبرتقالي من 19 حتى 27 جنيها.

الخيار بـ 6 جنيه والبسلة بـ 14 جنيه

وأشار عبدالحميد إلى أن الخيار البلدي وصل سعره من 4 إلى 6 جنيهات، وسعر البلسلة من 14 حتى 16 جنيها والسبانخ من 5 حتى 8 جنيهات والقلقاس من 4 حتى 7 جنيهات والبطاطا ما بين 3 حتى 5 جنيه، واللفت 1.5 حتى 2.5 جنيه وبنجر من 2 حتى 4 جنيهات.

استقرار الأسعار في رمضان

وتوقع عبدالحميد استقرار الأسعار خلال شهر رمضان المبارك، في ظل العرض الكبير للمحاصيل الزراعية والخضروات والفاكهة، مشيرا إلى أنه رغم زيادة الطلب الكبير المتوقع خلال رمضان، إلا أن الخضروات والفاكهة متوفرة فى كافة الأسواق.