القبض على «ديلر الإسماعيلية» وبحوزته مخدرات بقيمة 300 ألف جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلوجرامات.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بـ 300 ألف جنيه تقريباً.. وجرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.