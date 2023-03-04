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القبض على «ديلر الإسماعيلية» وبحوزته مخدرات بقيمة 300 ألف جنيه

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:09 م | السبت 04 مارس 2023
حبس متهم.. صورة تعبيرية

حبس متهم.. صورة تعبيرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلوجرامات.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بـ 300 ألف جنيه تقريباً.. وجرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار