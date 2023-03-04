ضبط مصنع منظفات الصناعية ومطهرات بدون ترخيص في باب الشعرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسؤول عن مصنع كيماويات بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، لقيامه بتصنيع كمية كبيرة من المنظفات الصناعية والمطهرات باستخدام خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على (7 أطنان كلور- طن صابون سائل- 450 كيلوجرام خامات تصنيع المطهرات - 144 لتر كحول- 75 كيلوجرام جلسرين - 600 عبوة ألوان غذائي جميعها مجهولة المصدر)، وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع المنظفات وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.