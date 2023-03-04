8 طرق لحماية الأطفال من زيادة الوزن في اليوم العالمي لمقاومة السمنة

كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق حماية الأطفال من زيادة الوزن، في إطار التوعية بمخاطر هذا الأمر في اليوم العالمى للسمنة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، للنهوض بالصحة العامة للمواطنين، وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتغيير مفهوم الثقافة الصحية لدى الفئات المختلفة من المواطنين.

منشور توعوي في اليوم العالمي لمقاومة السمنة

وقالت وزارة الصحة والسكان، في منشور توعوي لها عبر موقعها الرسمي منذ قليل، إنه لابد من تغير السلوك الغذائي للطفل، وتقليل تناول الأطعمة المعدة بالدهون المهدرجة خارج المنزل، ناصحة الأمهات بضرورة تقليل تناول المقرمشات، والتقليل من تناول الحلويات.

وحذرت وزارة الصحة والسكان، أولياء الأمور من عادة غذائية سيئة يتبعها معظم الأطفال، وهو تناول الطعام أمام التليفزون، والاستعاضة عنها بتناول وجبات صحية خفيفة مثل الزبادي والفاكهة، كما دعت أولياء الأمور إلى إعداد العصائر الطبيعية في المنزل والبعد عن العصائر المعلبة، مشددة على أهمية ممارسة الرياضة.

رفع التوعية للأطفال ضد السمنة

وفي سياق متصل، نصح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين، بأهمية تعود الأطفال على الحفاظ على الوزن المثالي لهم، وتوعوية الأطفال بمخاطر السمنة والأمراض التى يمكن التعرض لها حال اكتساب الوزن الزائد من خلال تناول الوجبات الجاهزة والتي تحتوي على الدهون المشبعة.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأن على أولياء الأمور الحرص على جعل الأطفال داخل المدارس يشاركون في مبادرة الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية، وهي السمنة والتقزم والأنيميا، لافتا إلى أن المبادرة داخل كل المدارس وهى مجانية ويتم تحويل الأطفال المصابون بأحد هذه الأمراض الى المستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي، والحصول على العلاجات المناسبة.