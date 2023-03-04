مواعيد عمل مكاتب الصحة على مستوى المحافظات.. يوم إجازة فقط

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان عن مواعيد عمل مكاتب الصحة مؤكدا أنها تعمل بشكل يومي ما عدا يوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، ويصل عددها على مستوى محافظات الجمهورية لأكثر من 5 آلاف مكتب صحة يعملون بشكل متواصل لخدمة المواطن.

مواعيد عمل مكاتب الصحة

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن مكاتب الصحة تقدم كافة خدماتها للمواطنين من تقديم رعاية صحية واستخراج الشهادة الصحية لجميع الفئات العمرية المختلفة بالإضافة إلى المشاركة في خدمات الحملات التطعيمية التي تدشنها الوزارة على فترات يتم الإعلان عنها من قبل الوزارة أو من خلال مكاتب الصحة والوحدات الصحية المختلفة.

كيف يمكن معرفة أقرب مكتب صحة

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه يمكن التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 15335، لمعرفة أقرب مكتب صحة للمواطن الراغب في الذهاب إليه للحصول على الخدمات المختلفة، لافتا الى أن الخط الساخن مزود بأفراد يعملون على تلقي كافة الاستفسارات المختلفة والرد عليها بشكل فوري.

وعن مواعيد عمل مكاتب الصحة للمعتمرين، قال الدكتور حسام عبد الغفار إنها تعمل بشكل يومي لخدمة الحجاج المعتمرين من الساعة التاسعة حتى العصر ما عدا الإجازات الأسبوعية وهو يوم الجمعة فقط، مؤكدا أن تطعيم الحجاج هو إجباري، وكافة التطعيمات متوافرة ولا يوجد أى نقص بها على مستوى محافظات الجمهورية.