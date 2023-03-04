5 أعمال تنتمي لحقب زمنية مختلفة في دراما رمضان 2023.. أبرزها «سوق الكانتو»

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق السباق الرمضاني لعام 2023، الذي سيشهد هذا العام مشاركة عدد كبير من الأعمال الفنية لكثير من الفنانين، ولكن كان الملفت للانتباه هو مشاركة عدد من الأعمال الدرامية تنتمي إلى حقب زمنية مختلفة.

وأبرز هذه الأعمال، مسلسل سوق الكانتو والذي يشارك من خلاله الفنان أمير كرارة في السباق الرمضاني لعام 2023، وتدور أحداثه في عام 1920.

مسلسل سوق الكانتو

ويجسد الفنان أمير كرارة خلال أحداث العمل، شخصية رجل يعمل في سوق البالة، ولكن ذات يوم تحدث مشاجرة بينه وبين التجار، وهذا الحدث يتسبب في تحول الأحداث، ويشارك في العمل عدد آخر من الفنانين منهم فتحي عبد الوهاب ومي عز الدين، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

مسلسل سره الباتع

هناك أيضا مسلسل «سره الباتع» الذي يقدمه المخرج خالد يوسف في رمضان 2023، ويقدم العمل حقبتين الأولى ستكون وقت الحملة الفرنسية عام 1798 والثانية ستكون في العصر الحالي.

ويضم العمل عددًا كبيرًا من الفنانين، منهم أحمد فهمي وحسين فهمي وصلاح عبد الله وحنان مطاوع وأحمد صلاح السعدني وأحمد عبد العزيز ومحمود قابيل وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل جت سليمة

وينضم إلى تلك الأعمال مسلسل «جت سليمة» التي تعود، من خلاله الفنانة دنيا سمير غانم، إلى السباق الرمضاني بعد غياب دام لثلاث سنوات، إذ أنها تجسد خلال الأحداث شخصية فتاة ترث مكتبة من والدها، وتنتقل من خلالها بالزمن إلى الماضي من خلال عصور مختلفة.

ويشارك في مسلسل جت سليمة بجانب دنيا سمير غانم الفنان محمد سلام وخالد الصاوي وهالة فاخر وسامي مغاورى وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل رسالة الإمام

وأيضا مسلسل رسالة الإمام الذي يجسده الفنان خالد النبوى رمضان 2023، وينتمي العمل إلى حقية زمنية مختلفة، حيث يشهد المسلسل تناول فترة تواجد الإمام الشافعي في مصر وهى من عام 198 هـ / 813 مـ.

ومسلسل رسالة الإمام يشارك فيه عدد من الفنانين منهم خالد النبوى ونضال الشافعي وأروى جودة وأحمد الرافعي وخالد أنور ووليد فواز وجيهان خليل وسلمى أبو ضيف وحمزة العيلي وأخرين وهو من اخراج ليث حجو.

مسلسل الصفارة

وأخيرًا مسلسل الصفارة، بطولة الفنان أحمد أمين، الذي يجسد شخصية مرشد سياحي، وخلال أحد جولاته يجد صافرة يستخدمها لينتقل من خلالها إلى زمن آخر.

ومسلسل الصفارة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد أمين وأية سماحة وطه دسوقي وحاتم صلاح ومحمود البزاوى وإنعام سالوسة وغيرهم وهو من إخراج علاء إسماعيل.