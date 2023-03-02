أميرة كرارة يواصل تصوير مسلسل «سوق الكانتو» لعرضه في الموسم الرمضاني

يواصل الفنان أمير كرارة تصوير مسلسله الرمضاني 2023 «سوق الكانتو» والمقرر عرضة علي شاشات قناة «dmc»، ويجسد خلاله دور «طه» أحد تجار السوق، ويواجه عددا من الصراعات داخل السوق.

قصة حب أمير كرارة ومي عز الدين

وطرحت الشركة المنتجة منذ ساعات قليلة البرومو الدعائي للمسلسل، والذي أظهر العديد من الصراعات بين تجار سوق الكانتو.

كما أظهر البرومو قصة الحب التي تجمع بين أمير كرارة ومي عز الدين، والتي تعمل خياطة وترفض والدتها التي تقوم بدورها الفنانة شيرين هذه العلاقة.

أمير كرارة يروج لمسلسل «سوق الكانتو»

وكان أمير كرارة، روج لمسلسل«سوق الكانتو» منذ أيام بنشر بوسترات المسلسل، عبر حسابه على إنستجرام، معلقا: «توكلنا على الله.. سوق الكانتو رمضان 2023 إنتاج سينرجي تامر مرسي، المخرج الكبير حسين المنباوي مدير التصوير إسلام عبد السميع تأليف هاني سرحان إشراف علي، إنتاج سينرجي الأستاذ حسام شوقي ومنتج فني فتحي إسماعيل، وستايلست مروة عبد السميع وديكور أحمد عباس صابر، وتصوير البوسترات شريف مختار وكل سنه وأنتم طيبين».

مسلسل «سوق الكانتو»

مسلسل «سوق الكانتو» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم أمير كرارة وفتحي عبدالوهاب ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين، ون تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.