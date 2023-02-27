مي عز الدين تجسد دور سيدة «يونانية» في مسلسل سوق الكانتو.. اعرف التفاصيل

أيام قليلة وينطلق الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2023، ومن بين تلك المسلسلات وأهمها مسلسل سوق الكانتو الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عز الدين، حيث أنها البطلة النسائية.

وتعود الفنانة مي عز الدين من جديد للبطولة الدرامية الرمضانية من خلال مسلسل سوق الكانتو، بعد النجاح الكبير الذى حققته العام الماضي في جزيرة غمام بدور «سيدة غجرية» ولكن هذه المرة تقدم دور سيدة يونانية في مسلسل سوق الكانتو.

مي عز الدين يونانية في مسلسل سوق الكانتو

مي عز الدين كانت قد ابتعدت فترة عن الدراما الرمضانية، إلى أن قررت العودة من جديدة في «جزيرة غمام» مع الكاتب عبد الرحيم كمال لتتصدر الساحة الفنية بقوة، ما أدى إلى اختيارها لتكون البطلة النسائية في مسلسل سوق الكانتو.

سوق الكانتو من إخراج حسين المنباوي

يشارك في العمل عدد كبير من الفنانين منهم أمير كرارة وفتحي عبدالوهاب ومي عز الدين، ومها نصار وعبدالعزيز مخيون، وسلوى عثمان وثراء جبيل، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداث مسلسل سوق الكانتو في عام 1920، حول شاب يعمل في سوق البالة، لكن تنشأ بينه وتجار السوق مشاجرة كبيرة، تتسبب في تعرضه لإصابات بالغة وينقل إثرها إلى المستشفى.