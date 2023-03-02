طرح برومو مسلسل سوق الكانتو للفنان أمير كرارة «فيديو»

طرحت شركة سينرجي البرومو الرسمي الخاص بمسلسل سوق الكانتو، الذي يخوض من خلاله الفنان أمير كرارة السباق الرمضاني لعام 2023، وبجانبه عدد كبير من الفنانين.

وشارك الفنان أمير كرارة برومو مسلسل سوق الكانتو، عبر صفحته الخاصة على منصّة الصور «إنستجرام»، وعلق عليه قائلا: «توكلنا علي الله سوق الكانتو رمضان 2023 إنتاج سينرجي تامر مرسي، والمخرج الكبير حسين المنباوي، وتأليف هاني سرحان، ومدير تصوير إسلام عبدالسميع».

طرح برومو مسلسل سوق الكانتو

وتابع كرارة كاشفا عن باقي فريق العمل: «ومهندس الديكور أحمد عباس صابر وإشراف الإنتاج حسام شوقي، ومنتج فني فتحي إسماعيل وستايلست مروة عبدالسميع، وكل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم».

يذكر أن مسلسل سوق الكانتو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين وقد ظهروا في البرومو ومنهم أمير كرارة وفتحي عبدالوهاب ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان واخراج حسين المنباوي.