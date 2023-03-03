قصة حب تجمع مي عزالدين وأمير كرارة في مسلسل سوق الكانتو.. رمضان 2023

يواصل المخرج حسين المنباوي، تصوير مسلسل سوق الكانتو، المقرر عرض في السباق الرمضاني 2023، ويشارك في بطولته الفنانان أمير كرارة والفنانة مي عز الدين.

تفاصيل شخصيات مسلسل سوق الكانتو

ويجسد الفنان أمير كرارة خلال أحداث مسلسل سوق الكانتو، دور «طه» أحد تجار سوق الكانتو، الذي تواجهه العديد من الصراعات مع التجار داخل السوق، أما الفنانة مي عز الدين، فتجسد دور «خياطة» تنشأ بينها وبين أمير كرارة خلال أحداث المسلسل، قصة حب قوية، لكن والدتها تقف عائقا أمام حبهما.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو، يضم عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم: أمير كرارة وفتحي عبد الوهاب ومي عز الدين وعبد العزيز مخيون وشيرين ومها نصار ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.