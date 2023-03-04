رسامة أبوين جديدين في إيبارشية دشنا بيد الأنبا تكلا (صور)

صلى الأنبا تكلا أسقف ايبارشية دشنا، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس القوي الأنبا موسى، حيث سيَّم اثنين من الآباء الكهنة الجدد بالإيبارشية، من أجل نمو الخدمة والاهتمام بشعب الايبارشية.

أسماء كهنة إيبارشية دشنا الجدد

وشهدت رسامة الكاهنين سيامة أحدهما بشكل عام وآخر على كنيسة وفقاً لاحتياجات الخدمة الكنسية، وهما:

- الشماس رجائي روماني باسم القس أبالي، كاهن عام ايبارشية دشنا

- والشماس سامح نادي باسم القس لوقا كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس القوي الانبا موسى بفاو بحري.

عظة الأنبا تكلا

وألقى الأنبا تكلا عظة بعنوان ثلاث دروس مستفادة من إنجيل القداس شاركه في صلاة القداس مجمع الآباء كهنة الإيبارشية، وآباء كهنة ضيوف من إيبارشيات أخرى، مقدما التهاني والأمنيات بخدمة مباركة للآباء الكهنة الجدد .

واختتم الأنبا تكلا: سلاماً وبنيانًا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.

وصية الكهنة الجدد

وقدم الأسقف الوصية للكهنة الجدد، وهم الذين تعهدا على الثبات على الإيمان الأرثوذكسي وبذل كل جهدهم في تعليم الشعب الإيمان السليم، وقيادته في حياة القداسة والبر، وأن يكونوا قدوة له في كل عمل صالح، بالإضافة إلى محبة الرعية، ومعاملتهم بالرفق والحكمة، وبذل الذات في افتقاد الشعب والاهتمام به، بالإضافة إلى الابتعاد عن محبة المال.