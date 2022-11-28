سيامة 3 كهنة جدد بإيبارشية «طموه» في المحلة

صلى الأنبا صموئيل، أسقف طموه وتوابعها، القداس الإلهي، صباح اليوم، في كاتدرائية أبي سيفين والأنبا كاراس بالمطرانية، وشاركه الأنبا إغناطيوس، الأسقف العام لكنائس المحلة الكبرى، ومجمع الآباء الكهنة وشعب الايبارشية ، وعقب صلاة الصلح سام نيافته 3 من الشمامسة كهنة عمومين للخدمة بمذابح وقرى الإيبارشية، وهم:

- الشماس عادل خلف كاهنًا عامًا باسم القس إغناطيوس خلف.

- الشماس عيد سليمان كاهنًا عامًا باسم القس داود سليمان.

- الشماس استيف لطيف كاهنًا عامًا باسم القس بيمن لطيف.

ومن المقرر أن يقضي الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير السيدة العذراء مريم السريان.

بداية نهضة أبي سيفين

كما بدأت، أمس، مطرانية طموه الاحتفال بعيد استشهاد أبي سيفين، حيث تقيم النهضات الروحية والعشيات التي تشمل التماجيد والعظات اليومية والتي تستمر حتى 4 ديسمبر والذي يقام فيه قداس عيد الشهيد فيلوباتير مرقوريوس، أبي سيفين ويترأس القداس الأنبا ثينودوسيوس، أسقف وسط الجيزة وتوابعها، بمشاركة الأنبا صموئيل، أسقف طموه وتوابعها، وعدد من الآباء الكهنة.

وفي وقت سابق، دشن الأنبا صموئيل عدد من أيقونات كنيسة الشهيد أبي سفين والقديس الأنبا كاراس السائح بدير أبو سيفين بطموه -مقر المطرانية-، وشاركه في الصلوات الأنبا أرساني، أسقف هولندا ومجمع من كهنة الإيبارشية.