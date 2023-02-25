ترسيم 8 كهنة جدد على كنائس البحيرة والقطاع الصحراوي

رسم الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، ورئيس دير الأنبا مكاريوس السكندري جبل القلالي بالبحيرة، 8 كهنة جدد على كنائس البحيرة والقطاع الصحراوي بالإسكندرية التابع لإشرافه، وذلك خلال صلوات القداس الإلهي اليوم السبت بكنيسة كرمة دمنهور.

مشاركة الأساقفة في رسامة الكهنة الجدد

شاركه الرسامات كلا من الآباء الأساقفة: الأنبا بافلي أسقف قطاع المنتزة والأنبا هيرمينا أسقف وسط وشرق الإسكندرية والأنبا ميخائيل أسقف عام كنائس منطقة حدائق القبة والوايلي ومنشية الصدر والعباسية بالقاهرة، بالإضافة إلى شعب الكنائس المرسوم عليها الكهنة الجدد، حيث توافد الجموع مع الساعات الأولى من الصباح وسط فرحة كبرى وزغاريد النساء ابتهاجا بالرسمات الجديدة.

تفاصيل رسامة الكهنة الجدد

ومن المقرر أن يقضي الكهنة الجدد، فترة الصوم الكبير داخل الدير على أن يعودوا إلى كنائسهم التي يرعونها بعد إنتهاء الصوم المقدس الجاري.

وتمثلت الرسامة في 4 كهنة لكنائس البحيرة ومثلهم لكنائس القطاع الصحراوي في المنطقة الحدودية بين الإسكندرية والبحيرة، التابعة لإشراف الأنبا باخوميوس.

وصية الكهنة الجدد

وأكد الأنبا باخوميوس، في كلمته خلال الرسامة، أن شعب الكنائس قد اختاروا هؤلاء الخدام ليصبحون كهنة يرعون الكنيسة وشعبها وأنه لما وجده بهم من محبة الخدمة فتقرر رسامتهم كهنة على تلك الكنائس.

وقدم الأساقفة الوصية للكهنة الجدد، وهم الذين تعهدوا على الثبات على الإيمان الأرثوذكسي وبذل كل جهدهم في تعليم الشعب الإيمان السليم، وقيادته في حياة القداسة والبر، وأن يكونوا قدوة له في كل عمل صالح، بالإضافة إلى محبة الرعية، ومعاملتهم بالرفق والحكمة، وبذل الذات في افتقاد الشعب والاهتمام به، بالإضافة إلى الابتعاد عن محبة المال.