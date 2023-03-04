عروض وتخفيضات على الهواتف الذكية بمناسبة عيد الأم.. وفر 3191 جنيها

تشهد الهواتف المحمولة اهتماما من جانب المواطنين فيما يخص التخفيضات التي تقدم من بعض المحلات التجارية على الهواتف الذكية بمناسبة عيد الأم مما يزيد إقبال المواطنين على الشراء.

انتظار المواطنين عروض عيد الام

وفي جولة لـ«الوطن»، بمنطقة المهندسين، قال تجار وأعضاء الغرف التجارية، إن الكثير من المواطنين ينتظرون شهر مارس من كل عام لطرح العديد من محلات الهواتف المحمولة بعروض مخفضة بمناسبة عيد الأم.

وقال أحمد إسماعيل، أحد أصحاب محلات الهواتف المحمولة، إن بداية من الشهر الجاري تٌقدم العديد من المحلات التجارية عروضا مخفضة على أنواع مُعينة من الهواتف المحمولة احتفالا بعيد الأم مما يقبل المواطنين على الشراء ويستمر الإقبال حتى نهاية الشهر، لكن بعض المحلات قد تمد فترة العرض حتى نهاية شهر مارس.

عروض مخفضة على الهواتف الذكية

وأوضح أحمد إسماعيل، أن هاتف HONOR x7 يبلغ سعره 6149 بدلا من 6499 جنيها، وهاتف vivo Y16 بسعر 5390 بدلا من 5490 جنيها، و vivo Y22 بسعر 5890 بدلا من 5990 جنيها بينما يسجل هاتف نوكيا c1 سعر 1299 بدلا من 2999 جنيه، ونوكيا c10 بسعر 2799 بدلا من 5990 جنيها.

عروض مخفضة على الهواتف الذكية تصل إلى 15%

ومن جانبه قال محمود إسماعيل عضو شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن محلات الهواتف المحمولة تقدم عروضا وتخفيضات في هذا التوقيت من كل عام على الهواتف الذكية وبالتالي تشهد المحلات إقبالا من جانب من المواطنين على الشراء حيث أن الكثير من المواطنين ينتظرون عيد الأم كل عام لاستغلال تلك العروض وشراء الهواتف بأسعار مخفضة قد تصل إلى 15% في بعض المحال التجارية أو الشراء بدون مقدم وتقسيط على 12 شهرا.