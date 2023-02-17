آبل تطالب مستخدمي هواتف آيفون بتحدث أجهزتهم.. «علشان متتعرضش للقرصنة»

طرحت شركة آبل تحديث جديد لنظام التشغيل iOS 16؛ لتصحيح عيوب أمنية في نظامها أدرجت الآن في قائمة تحذير الأمن الداخلي، وحثت الشركة المستخدمين على التحديث إلى iOS 16.3.1، وفي حال عدم التحديث يمكن للمهاجمين استغلال نقاط الضعف للسيطرة على الجهاز، مشيرة إلى أن نظام التشغيل المحدث متاح فقط لطرازات iPhone 8 وما بعده.. «علشان متتعرضش للقرصنة».

وتكمن إحدى المشكلات في Webkit، وهو محرك متصفح سفاري سمح للقراصنة بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية على جهاز آيفون، وتعتقد شركة آبل أنه تم القيام بذلك، ويسمح الخلل الأمني الثاني في Kernel بالاستيلاء على الامتيازات، لكن أبل لا تدرك إن كان قد تم استخدام هذا العيب أم لا حتى الآن، بحسب «العربية».

التحديث الجديد يتضمن إصلاح الأخطاء ومعالجة المشكلات

ويتضمن تحديث iOS 16.3.1 إصلاحات متعددة للأخطاء ومعالجة المشكلات مع iCloud وSiri، وتحسينات اكتشاف الأعطال، وتقول آبل إنها «لا تكشف أو تناقش أو تؤكد مشكلات أمنية حتى يتم إجراء تحقيق وتتوفر الإصدارات».

وبدلاً من الحصول على رمز من جهاز آبل آخر تم تسجيل الدخول إليه، يمكنك إنشاء رمز باستخدام مفتاح الأمان، وتمكن حماية البيانات المتقدمة التشفير التام للبيانات في iCloud، بما في ذلك الرسائل والنسخ الاحتياطية للجهاز والصور.

كيفية استخدام التحديث الجديد

يمكن للمستخدمين لتثبيت نظام التشغيل iOS الجديد، الانتقال إلى الإعدادات والنقر على «عام» ثم «تحديث البرنامج» ثم انقر فوق «تثبيت» إذا كان تحديث iOS 16.3.1 متاحًا للتنزيل، وسيتم إرشادك عبر الخطوات للتحقق من القرار وإعادة تشغيل الجهاز.

كما يمكن أيضًا تثبيت التحديث من خلال جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Mac أو Windows باستخدام iTunes، ويستحسن إجراء نسخ احتياطي لجهاز آيفون قبل تثبيت iOS 16 للتأكد من أن جميع البيانات آمنة في iCloud إذا حدث خطأ ما أثناء التحديث.