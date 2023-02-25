المسلماني: «داعش» الإرهابي دمر مكتبة جامعة الموصل.. والعراق يبني أخرى جديدة

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن جامعة الموصل ثاني أكبر جامعة في العراق بعد بغداد، وفيها 35 ألف طالب، بها مكتبة من أكبر مكتبات الشرق الأوسط.

وأضاف المسلماني، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «الطبعة الأولى»، على قناة الحياة: «كان في هذه المكتبة أكثر من مليون كتاب، لكن في عام 2014، زعم أبو بكر البغدادي أنه خليفة المسلمين، وأعلن خلافته المزعومة، إذ دمر 32 ألف مبنى في الموصل، و40 ألف قتيل، كما أن الجسور على نهر دجلة ضربت بالإضافة إلى المطار، وزادت أعداد المشردين».

وتابع الإعلامي: «ما حدث في الموصل كان مروعا جدا، شاهدنا أكبر معركة منذ الحرب العالمية الثانية، ومنذ عام 2014 حتى عام 2017، فإن تنظيم داعش الإرهابي تعامل مع المكتبة ودمر هذه المكتبة، إذ حرق ودمر نحوا من 90% من هذه الكتب».

وأكد: «باع داعشُ الكتبَ الثمينة، ولكنه حرق باقي المكتبة ودمرها بالكامل، الإرهاب إلى زوال، وعادت الحياة إلى وضعها الطبيعي، عادت الموصل إلى العراق في عام 2017 وأضاءت مكتبة الموصل من جديد، وجرى بذل مجهود كبير جدا في العراق وتم بناء مكتبة ضخمة تستوعب مليون كتاب، تبرع أدباء ومفكرون في العراق والعالم العربي بأموال وكتب، وبعضهم تبرع بالمكتبات الشخصية، وجاءت إهداءات من مكتبات وجامعات عربية وأجنبية لإحياء مكتبة جامعة الموصل المركزية من جديد».