مقتل شاب بطعنة نافذة في الصدر أثناء فض مشاجرة بمدينة السلام

لقى شاب مصرعه إثر إصابته بطعنه نافذة في الصدر، أثناء قيامه بفض مشاجرة في مدينة السلام، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط مسرح الجريمة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بلاغ بمقتل شاب أثناء فض مشاحرة

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، بوصول شاب بطعنة نافذة في البطن، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي إيهاب س يو مواليد 1998، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين إصابته بطعنة نافذة في الصدر.

التحريات حول الحادث

وكشفت التحريات بأن المجني عليه تدخل لفض مشاجرة في دائرة قسم شرطة السلام أول، فتلقي الطعنة التي أودت بحياته، ونقله إلى المستشفى إلا إنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.