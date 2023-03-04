هجوم رياح الخماسين يبدأ في المحافظات.. الأيام المقبلة أصعب

هجوم رياح الخماسين وتحذيرات من حالة الطقس، كشفها البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد، والذي تضمَّن عدم استقرار الأجواء وزيادة سرعة الرياح، تشهده عدد من المحافظات اليوم السبت مصحوب بتذبذب في درجات الحرارة.

وتشهد عدد من مناطق الجمهورية الأيام المقبلة، نشاطا للرياح المحملة بالأتربة والرمال، والتي تُعد بمثابة هجوم لرياح الخماسين، والمصحوبة بتذبذب في درجات الحرارة، تستمر خلال الأيام المقبلة، ما يشير إلى أن القادم أصعب بحسب التوقعات، خاصة غدا الأحد التى تشهد فيه عدد من المحافظات هجوم خماسيني مبكر.

ومن المتوقع أن يكون هجوم رياح الخماسين، على مناطق السواحل الشمالية الغربية، والتى تشهد نشاطا للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، كذلك القاهرة الكبرى والوجه البحري وخليج السويس والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما يؤدي إلى صعوبة وتدهور مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق على فترات غداً الأحد.

وتحمل التوقعات أن درجات الحرارة متذبذبة بشكل واضح بداية من يوم الاثنين 6 مارس، ويكون ذلك متزامناً مع هجوم رياح الخماسين، المحملة بالرمال والأتربة معظم الوقت حتى يوم الجمعة 10 مارس، ويكون الانخفاض في درجات الحرارة ملحوظا على السواحل الشمالية ويمتد حتى شمال الصعيد.

ومن المعروف أن رياح الخماسين بحسب الأرصاد الجوية، تهب على مدار خمسين يوماً وتكون في نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع وسميت خماسين لأنها تستمر مدة 50 يوماً وتكون محملة بكميات من الرمال والأتربة وتصل سرعتها إلى 70 كم /ساعة.

درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والسواحل الشمالية

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين على القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 24 والصغرى 12 درجة الثلاثاء 22 العظمى والصغرى 12 درجة، الخميس والجمعة العظمى 25 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجات الحرارة على السواحل الشمالية، العظمى 21 والصغرى 13 درجة، الثلاثاء 20 العظمى والصغرى 12 درجة، الثلاثاء العظمى 20 والصغرى 12، الأربعاء والخميس والجمعة، العظمى 23 والصغرى 12 درجة مئوية.