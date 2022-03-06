طوارئ فى المحافظات لمواجهة «رياح الخماسين»

شهد العديد من المحافظات، اليوم، ارتفاعاً فى درجات الحرارة، وحالة من عدم استقرار الطقس، مع هبوب «رياح الخماسين»، وحذر مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة من أن البلاد ستشهد حالة عدم استقرار للأحوال الجوية على مناطق وسط وجنوب الصعيد والدلتا والقاهرة الكبرى والظهير الصحراوى وواحات الصحراء الغربية وسيناء ومدن القناة، نتيجة هبوب عاصفة ترابية شديدة.

فى الجيزة، حذرت المحافظة المواطنين من «رياح الخماسين» المحمَّلة بالرمال والأتربة، وشددت على عدم الخروج إلا للضرورة، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والحساسية والأطفال، وابتعاد المارة عن الأشجار وأعمدة الكهرباء.

وضربت عاصفة رملية محافظة الإسماعيلية، ما تسبب فى انخفاض مستوى الرؤية على بعض الطرق السريعة والصحراوية، وانتشرت سيارات الشرطة بشكل مكثف على الطرق إضافة إلى الارتكازات الأمنية، وحذرت المحافظة المواطنين من تجاوز السرعات المقررة، والقيادة بحذر.

وشهدت محافظة قنا رياحاً محمَّلة بالأتربة، وارتفاعاً ملحوظاً فى درجات الحرارة، وأعلن ديوان المحافظة تفعيل غرفة العمليات وأفرعها بسبب الطقس، ورفع درجات الاستعداد القصوى بالمستشفيات الحكومية.

وأعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حالة الطوارئ بالمحافظة، استعداداً للتقلبات الجوية، وقال إنه تمت مخاطبة رؤساء المدن لرفع حالة التأهب تحسباً لسقوط أمطار وسيول.