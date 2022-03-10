موعد انتهاء رياح الخماسين.. هبت مبكرا وتستمر فصلا كاملا

اجتاحت رياح شديدة هبت في كافة الأنحاء محملة بالأتربة والعواصف، خلال الساعات الماضية، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي أدى إلى انتشار رياح الخماسين التي تتميز بصعوبتها وزيادة الأتربة معها في كل المناطق، لذا يصاب العديد من الأشخاص بالاستياء منها خاصة مرضى الجيوب الأنفية وأمراض الصدر، الذين يتساءلون عن موعد انتهائها.

موعد انتهاء رياح الخماسين، حاز على اهتمام الكثيرين وأصبح محل بحث على محرك البحث «جوجل»، وهو ما أوضحته الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

موعد انتهاء رياح الخماسين

وقالت غانم في تصريحاتها، إنّ رياح الخماسين جاءت مبكرًا هذا العام، ففي الطبيعي تهب مع بداية فصل الربيع، لكن بسبب التغيرات التي يشهدها العالم، وحركة الشمس، جعلها تأتي قبل ميعادها، لافتة إلى أن هذه الرياح دائما ما تكون محملة بالرمال المثارة من المناطق الصحراوية، وتسببت في انخفاض الرؤية الأفقية على معظم المناطق.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن انتهاء رياح الخماسين وتوقفها سيكون مع بداية فصل الصيف حيث تستمر معنا على مدار فصل الربيع.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 11 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21، والصغرى 12.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18، والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23، والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 12 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 13 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 18 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.