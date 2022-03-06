رياح الخماسين.. 7 نصائح من الأرصاد للمواطنين تجنبا للأزمات الصحية

تعرضت البلاد خلال الساعات الأخيرة لمنخفض جوي، أدى إلى انتشار رياح الخماسين على كل الأنحاء، إذ تزداد سرعة الرياح المحملة بالرمال المثارة من المناطق الصحراوية، وتسببت في انخفاض الرؤية الأفقية على معظم المناطق، خاصة الطرق الصحراوية.

لماذا أطلق عليها رياح الخماسين؟

بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن رياح الخماسين عبارة عن منخفضات تتشكل على السفوح الشرقية لجبال أطلس في الجزائر، تتحرك بعدها بشكل موازٍ لسواحل البحر الأبيض المتوسط، لتنتقل إلى تونس، ثم لبيا وتليها مصر، وبلاد الشام فيما بعد، وهي تستمر لمدة 50 يومًا، لذلك أطلق عليها رياح الخماسين.

أضافت الأرصاد، أن رياح الخماسين هبت مبكرًا هذا العام، إذ إنها في الغالب تكون متزامنة مع بداية فصل الربيع، لكن بسبب التغيرات التي يشهدها العالم، وحركة الشمس، وترافق رياح الخماسين الأتربة والرمال التي تحجب نور الشمس، وتجعل الأجواء ذات لون مائل للأصفر، كما أنها تسبب ارتفاع درجات الحرارة، ونشاطاً للرياح، وغالبًا ما يتبعها سقوط للأمطار التي تهدئ الأجواء قليلا.

نصائح للتعامل مع الطقس السيئ

وضعت هيئة الأرصاد، بعض النصائح الواجب اتباعها على المواطنين، لتجنب المشكلات الصحية الناتجة عن العاصفة الرملية، وهي كالآتي:

- يفضل أن مرضى الحساسية، الجيوب الأنفية، الأطفال، الحوامل، كبار السن، التواجد داخل المنازل، وعدم الخروج منها إلا في حالات الضرورة.

- ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، بشكل صحيح.

- السير بعيدًا عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة.

- يفضل إغلاق النوافذ وأبواب الوحدات السكنية بإحكام، ويفضل وضع قطعة قماش مبللة على الشبابيك.

- تغطية فتحات التكييف في المنزل، حيث إنها قد تكون منفذًا لدخول الأتربة من خلالها.

- الحذر عند قيادة السيارات خاصة على الطرق السريعة بسبب انخفاض الرؤية.

- تناول كميات كافية من الماء على مدار اليوم، للحفاظ على رطوبة الجسم.

وبحسب هيئة الأرصاد، يتوقع أن تتحسن الأجواء ومستوى الرؤية الأفقية مع دخول الجبهة الباردة نهاية اليوم.