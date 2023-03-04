متحف إيمحتب بسقارة.. تخليد ذكرى المهندس المعماري المصري

أعلنت وزارة السياحة والآثار، قرب اكتمال تنفيذ مشروع رفع كفاءة متحف إيمحتب بسقارة في الجيزة، إذ جرى الانتهاء من أعمال الدراسات الإنشائية للموقع، ويجري الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام للمتحف.

متحف إيمحتب بسقارة

وبحسب بيان عن الوزارة، يعد متحف إيمحتب بسقارة، أحد أهم المواقع الأثرية في مصر، وجرى إنشاؤه تخليدًا وتكريمًا لذكرى المهندس المعماري المصري «إيمحتب»، كما أن موقعه بمنطقة سقارة الأثرية يسهم بشكل خاص في زيارته إذ يحرص زائرو الموقع من السياح المصريين والأجانب على زيارته للتعرف وعن قرب على كل مقتنيات المتحف والتي تخص المهندس المعماري الفريد صاحب المجموعة الهرمية للملك زوسر.

متحف إيمحتب بسقارة

يضم متحف إيمحتب بسقارة 500 قطعة آثرية من التي تم العثور عليها في الاكتشافات الآثرية في منطقة سقارة، موزعة في 6 قاعات عرض.

وبالقاعة الأولى «المدخل»، قطعة حجرية نادرة وهي عبارة عن قاعدة هرم الملك زوسر، والتي تحتوي على ألقاب المهندس والطبيب إيمحتب، حيث تعد هذه أول وأخر مرة يُكتب اسم مهندس معماري على تمثال خاص بملك فرعوني.

مقتنيات متحف إيمحتب بسقارة:

ومن بين مقتنيات متحف إيمحتب بسقارة، مجموعة من التمائم تشمل عمودين «رمز الاستقرار» وتميمة الروح على شكل طائر، التي كانت مطعمة بعجينة الزجاج الملون، وبها ثقب للتعليق.

ومجموعة من أدوات الزينة والتجميل تشمل مرآة ومكحل ومشطين خشبيين، وقلادة صدرية من الخرز.

ومجموعة من أدوات النحت المصنوعة من النحاس للنحت على الأخشاب والأحجار تعتبر من أقدم أدوات النحت.

تمثال من الحجر الجيري غير المنقوش، على هيئة أبي الهول لملك غير معروف، عثر عليه في معبد الوادي، وعثر خلال التنقيب على الرأس والجسد منفصلين.

ومجموعة من قطع الحجر الجيري الملون، أحدها للكاهن بسماتيك، وبعضها من القطع الحجرية الملونة من الدولة الحديثة.