وزير السياحة يعتمد مواعيد عمل متحف الحضارة في رمضان.. من 9 صباحا إلى 4 مساء

اعتمد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار ورئيس مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، مواعيد عمل المتحف خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت وزارة السياحة والآثار إن مواعيد عمل متحف الحضارة بالفسطاط خلال شهر رمضان المقبل ستكون من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 مساء، على أن تكون آخر تذكرة مباعة الساعة 3 بعد الظهر.

متحف الحضارة.. أحد أهم مراكز الإشعاع الثقافي

وأضافت الوزارة أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار ترأس أمس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وحضرته افتراضيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن وزير السياحة أكد أن متحف الحضارة أصبح أحد أهم مراكز الإشعاع الثقافي في مصر ليس فقط من خلال التجربة المتحفية المتميزة الموجودة به، إنما أيضاً من خلال التجارب الثقافية والفنية والعلمية الأخرى التي يقدمها المتحف حيث أصبح قبلة لاستضافة وتنظيم الفعاليات المختلفة.

مشروع استكشاف الأهرامات Scan Pyramids

وأضافت الوزارة خلال بيان صحفي اليوم أن أحمد عيسى وزير السياحة ناقش خلال الاجتماع سبل الاستفادة بصورة أكبر من الأجهزة المتطورة بالمعامل العلمية الموجودة بالمتحف، لافتة إلى أن الوزير حرص خلال الاجتماع على الإشادة بنتائج أعمال مشروع استكشاف الأهرامات Scan Pyramids والتي أظهرت مِمر جمالوني بالوجه الشمالي لهرم الملك خوفو، يبلغ طوله 9 أمتار وعرضه حوالي 2,10 أمتار، لافتاً إلى أهمية استخدام الأساليب التكنولوجية والعلمية المتطورة والآمنة تماماً في التوصل لهذا الكشف.

تزايد إقبال الزوار على متحف الحضارة

ومن جهته قام الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة متحف الحضارة، بتقديم عرض تقديمي موجز عن أداء المتحف وأعداد الزائرين به خلال الفترة الماضية ونسبة الإيرادات التي حققها، مشيراً إلى تزايد إقبال الزائرين خلال الفترة الماضية من الأجانب والمصريين، لافتاً إلى الوجود القوى لمتخف الحضارة على خريطة السياحة المصرية والعالمية.