«تاريخ الإسكندرية العريق» في متحف مارسيليا بفرنسا

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «تاريخ الإسكندرية العريق في متحف بمدينة مارسيليا الفرنسية».

وقال التقرير: «الإسكندرية تعبر المتوسط إلى ضفة مارسيليا الفرنسية.. التي تحتضن معرضا فريدا من نوعه عن تاريخ المدينة بمتحف الحضارات، من الثامن من فبراير حتى الثامن من مايو».

اشغف وولع بأوروبا بصفة عامة للحضارة المصرية

وأوضح أحد رواد المتحف: «هذا الشغف والولع لدى فرنسا بصفة خاصة وأوروبا بصفة عامة للحضارة المصرية يمثله وجود هذا المعرض، فهو هنا يمثل أهمية كبرى لأن مارسيليا تم تأسيسها من قبل اليونانيين مثلها مثل الإسكندرية، وهما يشتركان في هذا وكلاهما بوابة للمتوسط، ولهذا هناك علاقة وارتباط بين المدينتين على ضفتي المتوسط من خلال التاريخ، وهي علاقة قوية للغاية».

موقع المعرض أضاف له الكثير من الزخم العلمي والثقافي

وأشار التقرير: «موقع المعرض بمتحف حضارات مارسيليا أضاف له الكثير من الزخم العلمي والثقافي وجعله جسرا بين ضفتي المتسوط، فالشبه كبير بين الإسكندرية ومارسيليا ودورهما الثقافي والعلمي، وقدمتا إسهامات جليلة للحضارات الإنسانية وبوتقة لاستقبل المهاجرين على مدى قرون».

واستطرد أحد الرواد: «درست كثيرا عن مصر والحضارة المصرية، وكان لدي ولع وشغف خاص بها وبحضارتها القديمة واعتبرها الأهم بالنسبة للتاريخ، ولم ينته الأمر عند هذا الحد، فكل يوم نسمع عن اكتشافات جديدة من التاريخ والتحف، وهذا المعرض عن الإسكنتدرية هو فرصة جميلة لاكتشافات رائعة، والتعرف عليها وهو من أهم الأحداث بالنسبة لي».