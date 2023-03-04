3 مدن ضمن قائمة الأكثر برودة في طقس اليوم السبت.. بينها سانت كاترين

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم السبت، عن 3 مدن هي الأكثر برودة في طقس اليوم السبت، بينما 14 مدينة هي الأكثر ارتفاعًا في الحرارة.

وذكر البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات المختلفة، اليوم السبت 4 مارس تنخفض في عدد من المدن والمحافظات عن 12 درجات مئوية لتكون هي الأكثر برودة.

قائمة الأكثر برودة اليوم السبت

ووفقاً لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة اليوم السبت، تكون قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة تضم كل من:

سانت كاترين: العظمى 23 والصغرى 6 درجات.

نخل: العظمى 29 والصغرى 8 درجات.

السلوم: العظمى 29 والصغرى 11 درجة.

المدن والمحافظات الدافئة اليوم السبت

وجاءت توقعات خبراء الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة العظمى اليوم السبت، لتكشف أن المدن والمحافظات الدافئة هي: قنا 35 درجة، وأسوان 36 درجة، بني سويف 31 درجة،، الأقصر36 درجة، المنيا وأبو سمبل 33 درجة، سوهاج 35 درجة، وشرم الشيخ 31 درجة، مرسى علم 31 درجة، والوادي الجديد 37 درجة، الغردقة 31 درجة، وسفاجا 32 درجة، رأس غارب 31 درجة، أسيوط 34 درجة مئوية.