«الأرصاد» تكشف موعد نهاية فصل الشتاء 2023

يشهد طقس الأيام الحالية تقلبات جوية وعدم توازن، إذ ترتفع درجة الحرارة في بعض الأوقات، وتنخفض في أخرى وهو ما يزيد اهتمام المواطنين بشأن معرفة موعد نهاية فصل الشتاء 2023، واستقرار حالة الطقس، وارتفاع درجات الحرارة دون التعرض لموجة انكسارها مرة أخرى كما يحدث بالوقت الحالي.

موعد نهاية فصل الشتاء 2023

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن موعد نهاية فصل الشتاء 2023، سيكون يوم 20 مارس المقبل، أذ يبدأ بعدها فصل الربيع في مصر بأجوائه المتميزة والمعتدلة، والتي يحبها جموع المواطنين المصريين، ولكن يكون بهذا الشهر بعد التقلبات البسيطة أيضًا.

موعد انخفاض درجات الحرارة

في سياق متصل، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدًا الجمعة 4 مارس 2023، يشهد انخفاضا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، والتعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة اليوم

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد، فإنّ درجات الحرارة، وطقس اليوم على المدن والمحافظات، تسجل الآتي:

- القاهرة 31 - 14

- العاصمة الإدارية 31 - 14

- أكتوبر 31 - 12

- بنها 30 - 13

- دمنهور 31 - 13

- وادي النطرون 31 - 13

- كفر الشيخ 30 - 14

- المنصورة 30 - 13

- الزقازيق 31 - 13

- شبين الكوم 31 - 14

- طنطا 31 - 14

- دمياط 28- 12

- بورسعيد 26 - 13

- الإسماعيلية 30 - 12

- السويس 30 - 12

- العريش 30 - 11

- رفح 29 - 11

- رأس سدر 27 - 12

- نخل 28 - 05

- كاترين 21 - 03

- الطور 28 - 11

- طابا 28 - 13

- شرم الشيخ 30 - 17

- الإسكندرية 29 - 14

- العلمين الجديدة 28 - 13

- مطروح 26 - 11

- السلوم 28 - 09

- سيوة 28 - 09

- رأس غارب 27 - 14

- الغردقة 28 - 14

- سفاجا 28 - 14

- مرسى علم 29 - 15

- شلاتين 28 - 17

- حلايب 26 - 17

- أبو رماد 27 - 15

- رأس حدربة 26 - 15

- الفيوم 30 - 09

- بني سويف 30 - 09

- المنيا 30 - 09

- أسيوط 31 - 08

- سوهاج 31 - 09

- قنا 32 - 10

- الأقصر 33 - 11

- أسوان 33 - 12

- الوادي الجديد 32 - 08

- أبو سمبل 31 - 12