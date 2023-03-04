القاهرة الإخبارية: 6 دول أوروبية تدعو إسرائيل لوقف توسيع المستوطنات

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن ستة بلدان أوروبية، دعت اليوم السبت، إسرائيل إلى وقف توسيع المستوطنات.

وقالت ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وبولندا، وإسبانيا، في بيان مُشترك: «نحث الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن قرارها بالمضي قدمًا في بناء أكثر من سبعة آلاف وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة وتقنين مواقع استيطانية».

ودعا مبعوث الاتحاد الأوروبي للضفة الغربية وقطاع غزة أمس الجمعة، إلى محاسبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة، بعدما شن مستوطنون إسرائيليون هجومًا أودى بحياة فلسطيني وأضرموا النيران في عشرات المنازل والمتاجر والسيارات.