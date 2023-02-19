بلينكن لنتنياهو: نعارض بشدة الإجراءات أحادية الجانب بشأن المستوطنات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنّ الولايات المتحدة تعارض بشدة أي خطوات من شأنها أن تعرض حل الدولتين في المستقبل للخطر.

محادثات هاتفية بين إسرائيل وأمريكا

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أنّ بلينكن أجرى محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت متأخر الليلة الماضية للتعبير عن مخاوف الإدارة بشأن سياسات الاستيطان الإسرائيلية.

وفي الوقت ذاته، ذكرت الخارجية الأمريكية في بيان لها أنّ بلينكن شدد على الحاجة الملحة لأن يتخذ الإسرائيليون والفلسطينيون خطوات لإعادة الهدوء ومعارضتنا القوية للإجراءات أحادية الجانب التي من شأنها تصعيد التوترات.

مناقشة الوضع في إسرائيل

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنّ هذه التصريحات جاءت بعد أقل من يوم من دعوة السفير الأمريكي في إسرائيل توماس نيدس لنتنياهو إلى كبح جماح الإصلاحات القضائية، التي أشعلت فتيل الاضطرابات في إسرائيل، والتي لم يذكرها بلينكين.