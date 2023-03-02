قناة «الحياة» شريكا إعلاميا في النسخة السابعة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن توصلها إلى اتفاق مع إدارة قناة «الحياة»، لتكون الشريك الإعلامي في الدورة السابعة من المهرجان، والتي ستعقد في الفترة من 5 إلى 10 مارس من الشهر الجاري، حيث تقوم بالتغطية الحصرية لحفلي الافتتاح والختام، وكذلك التغطية اليومية لكافة فعاليات المهرجان.

الحياة من أكثر القنوات مشاهدة

وأشادت إدارة مهرجان أسوان بالشراكة الإعلامية مع قناة الحياة، لكونها واحدة من أكثر القنوات المصرية مشاهدة، فضلا عن تميز محتواها البرامجي، مؤكدة أن وجود تغطية متميزة لفعاليات المهرجان على شاشة القناة سيكون نقلة مهمة للمهرجان في دورته السابعة، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته «الحياة» في تغطية أحداث فنية مهمة في الفترة الأخيرة مثل مهرجان الموسيقى العربية ومهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

حفل الافتتاح والختام

وأشارت إدارة المهرجان إلى أن حفلي افتتاح و ختام المهرجان سيكونا من تقديم الإعلامية جاسمين طه زكي، وإخراج الفنان هشام عطوة، وتصميم الديكور للدكتور سمير شاهين، موضحة أن الحفلين سيقاما بدار سينما توليب بأسوان.

الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يعقد دورته السابعة في الفترة من 5 إلى 10 مارس، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وبشراكة مع الاتحاد الأوروبي.