تردد قناة ماجد 2023 على نايل سات وعرب سات.. ترفيه هادف للأطفال

أعلنت قناة ماجد الخاصة بالأطفال ترددها على النايل سات وعرب سات، من أجل أن زيادة متابعة الفئات العمرية الصغيرة، نظرا لما تعرضه من محتوى ترفيهي ثقافي للطفل، في تلك الفترة التي انتهى فيها الطلاب في الصفوف الابتدائية من امتحانات الفصل الدراسي الأول لذلك نعرض تردد قناة ماجد 2023.

وفي السطور التالية، نعرض تردد قناة ماجد 2023، على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة ماجد 2023

وجاء تردد قناة ماجد 2023 وفق الموقع الرسمي للقناة، كما يلي:

تردد قناة ماجد على نايل سات

التردد: 11411.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ماجد على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

تستهدف قناة ماجد التي تطلقها دولة الإمارات منذ 8 أعوام، فئة الأطفال، وتذيع عبر شاشتها محتوى ترفيهيا وهادفا للأطفال، كما تعرض الأفلام الكرتونية المختلفة التي تحكي قصصا مشوقة تجذب انتباه الأطفال.

قائمة الأفلام التي تذاع عبر قناة ماجد

فيلم روبانزل.

فيلم البحث عن نيمو.

الأبطال الستة.

فيلم الخارقون.

فيلم حكاية لعبة.

فيلم ديناصور.

فيلم شركة الوحوش.

جامعة المرعبين.

فيلم مولان.