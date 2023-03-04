تقرير رسمي يكشف مواعيد بداية الصوم في أيام شهر رمضان 2023

كشف تقرير رسمي صادر عن قسم التقاويم بالهيئة المصرية العامة للمساحة، مواعيد بداية الصوم في أيام شهر رمضان 2023، موضحاً أن أول يوم في الصوم هو يوم الخميس الموافق 23 مارس الجاري ويبدأ فيه الصوم اعتباراً من الساعة الرابعة فجراً و29 دقيقة، ويكون آخر يوم في شهر رمضان هو يوم الخيمس الموافق 20 أبريل المقبل، ويبدأ به الصوم في تمام الساعة الثالثة صباحاً و51 دقيقة، فلكياً.

مواعيد بداية الصوم في أيام شهر رمضان 2023 بالتفصيل

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد بداية الصوم في أيام شهر رمضان 2023، وفق تقرير رسمي صادر عن قسم التقاويم بالهيئة المصرية العامة للمساحة، وبالنسبة لأول أيام شهر رمضان 2023 يجري تحديده وفق الرؤية الشرعية التي تستطلع خلالها دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان.

- موعد بداية الصوم يوم الخميس الموافق 23 مارس «1 رمضان»: الساعة 4 و29 دقيقة صباحاً.

- يوم الجمعة الموافق 2 رمضان: الساعة 4 و27 صباحاً.

- يوم السبت الموافق 3 رمضان: الساعة 4 و26 دقيقة صباحاً.

- يوم الأحد الموافق 4 رمضان: الساعة 4 و25 دقيقة صباحاً:

- موعد بداية الصوم يوم الإثنين الموافق 5 رمضان: الساعة 4 و23 صباحاً.

- يوم الثلاثاء الموافق 6 رمضان: الساعة 4 و22 دقيقة صباحاً.

- يوم الأربعاء الموافق 7 رمضان: الساعة 4 و21 دقيقة صباحاً.

- يوم الخميس الموافق 8 رمضان: الساعة 4 و19 دقيقة صباحاً.

- موعد بداية الصوم يوم الجمعة الموافق 9 رمضان: الساعة 4 و18 دقيقة صباحاً.

- يوم السبت الموافق 10 رمضان: الساعة 4 و17 دقيقة صباحاً.

- يوم الأحد الموافق 11 رمضان: الساعة 4 و15 دقيقة صباحاً.

- موعد بداية الصوم يوم الإثنين الموافق 12 رمضان: الساعة 4 و14 دقيقة صباحاً.

- يوم الثلاثاء الموافق 13 رمضان: الساعة 4 و13 دقيقة صباحاً.

- يوم الأربعاء الموافق 14 رمضان: الساعة 4 و13 دقيقة صباحاً.

- يوم الخميس الموافق 15 رمضان: الساعة 4 و10 دقائق صباحاً.

- يوم الجمعة الموافق 16 رمضان: الساعة 4 و9 دقائق صباحاً.

- يوم السبت الموافق 17 رمضان: الساعة 4 و7 دقائق صباحاً.

- موعد بداية الصوم يوم الأحد الموافق 18 رمضان: الساعة 4 و6 دقائق صباحاً.

- يوم الإثنين الموافق 19 رمضان: الساعة 4 و5 دقائق صباحاً.

- يوم الثلاثاء الموافق 20 رمضان: الساعة 4 و3 دقائق صباحاً.

- يوم الأربعاء الموافق 21 رمضان: الساعة 4 ودقيقتين صباحاً.

- يوم الخميس الموافق 22 رمضان: الساعة 4 ودقيقة صباحاً.

- موعد بداية الصوم يوم الجمعة الموافق 23 رمضان: الساعة 3 و59 دقيقة صباحاً.

- يوم السبت الموافق 24 رمضان: الساعة 3 و58 دقيقة صباحاً.

- يوم الأحد الموافق 25 رمضان: الساعة 3 و57 دقيقة صباحاً.

- يوم الإثنين الموافق 26 رمضان: الساعة 3 و55 دقيقة صباحاً.

- موعد بداية الصوم يوم الثلاثاء الموافق 27 رمضان: الساعة 3 و54 دقيقة صباحاً.

- يوم الأربعاء الموافق 28 رمضان: الساعة 3 و53 دقيقة صباحاً.

- موعد بداية الصوم يوم الخميس الموافق 20 أبريل المقبل «29 رمضان»: الساعة 3 و51 دقيقة صباحاً.