«الكهرباء»: 3 مصادر لتأمين تغذية مباراة الأهلي والقطن الكاميروني

انتهت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، من إجراء التجارب النهائية منذ قليل لتأمين التغذية الكهربائية لمباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والقطن الكاميروني في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر انطلاقها في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم، باستاد الأهلي وي السلام، بمتابعة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، ونائبه المهندس أسامة عسران، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

التأكد من تأمين التغذية الكهربائية لأبراج الإضاءة والمبنى الإداري

وأكد المهندس حسام عفيفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة قامت بإجراء التجارب النهائية الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية للمباراة قبل انطلاقها بثلاث ساعات، من مصادرها الثلاثة الرئيسية والبديلة والاحتياطية، مشيرا إلى أنه جرى التأكد من تأمين التغذية الكهربائية لأبراج الإضاءة والمبنى الإداري، وغرف خلع الملابس للفرق والحكام.

إجراء عمليات تجارب للبث التليفزيوني من داخل الملعب

وأشار«عفيفي» لـ«الوطن»، إلى أنه جرى مراجعة جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى استاد السلام، وأعمدة الإنارة الموجودة في البوابة الرئيسية للاستاد، إضافة إلى إجراء عمليات تجارب للبث التليفزيوني من داخل الملعب، قبل انطلاق اللقاء، مع تقسيم أبراج الإنارة إلى 4 أجزاء، منها جزء على الشبكة و3 أخرى على 3 مولدات.

تدعيم استاد السلام بـ7 ماكينات طوارئ

من جانبه، أكد المهندس أشرف دسوقي نائب رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وقطاع الشبكات، إلى أنه جرى تأمين التغذية الكهربائية للمغذيات الرئيسية للملعب والاستاد، والمنطقة المحيطة بالكامل، لافتا إلى أنه جرى تدعيم استاد السلام بـ7 ماكينات طوارئ، إضافة إلى 2 ماكينة للبث المباشر، وماكينة احتياطي ومولدات بقدرات كهربائية مختلفة، لتأمين استقرار تغذية التيار خلال المباراة المرتقبة.

التنسيق مع إدارة الاستاد لتحديد مواعيد تشغيل الماكينات الطوارئ والمدة الزمنية

وقامت لجنة برئاسة المهندس أشرف دسوقي نائب رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وقطاع الشبكات والمهندس مصطفى الأفندي رئيس قطاع شبكات مصر الجديدة وإدارة شبكات السلام برئاسة المهندس خالد عبد الصبور ونائبة المهندس محمد صدقة، بالتنسيق مع إدارة الاستاد لتحديد مواعيد تشغيل الماكينات الطوارئ والمدة الزمنية لها مع انتشار فرق الطواري خلال فترة المباراة.