625 مليون جنيه لتدعم التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة

وقّعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدين مع شركة السويدي إليكتريك T&D، وشركة مدكور للمشروعات، استكمالًا لتلبية متطلبات توفير التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة، وفي إطار ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ ومتابعة مستمرة لمشروع الدلتا العملاق.

توقيع عقد مع السويدي

جاء العقد الأول مع شركة السويدي إليكتريك T&D، وهو عقد محطة محولات روافع ترعة الحمام (7) (NDHPS7) جهد 220/66/22 ك.ف سعة «3*175+5*40» م.ف.ا من النوع المعزول بالغاز GIS بنظام تسليم المفتاح بقيمة إجمالية 563,3 مليون جنيه، وبمدة تنفيذ 12 شهرا من تاريخ توقيع العقد، وهو ضمن مشروعات الدلتا الجديدة واستكمالا لتلبية متطلبات توفير التغذية الكهربائية.

توسيع محطة محولات مستقبل مصر

أما العقد الثاني، فكان مع شركة مدكور للمشروعات؛ لتوسيع محطة محولات مستقبل مصر بخليتي خط جهد 220 ك.ف من النوع المعزول بالغاز GISكمرحلة عاجلة لتوفير التغذية الكهربائية بقدرة 70 م.ف.أ ضمن مخطط مشروع الدلتا الجديدة ضمن المشروعات الاستراتيجية المدرجة بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء، والعقد الثاني مع شركة مدكور للمشروعات لتوسيع محطة محولات مستقبل مصر بخليتي خط جهد 220 ك.ف من النوع المعزول بالغاز GIS كمرحلة عاجلة؛ لتوفير التغذية الكهربائية بقدرة 70 م.ف.أ ضمن مخطط مشروع الدلتا الجديدة ضمن المشروعات الاستراتيجية المدرجة بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

جاء ذلك بقيمة إجمالية بما يعادل 61.7 مليون جنيه بمدة تنفيذ 4 أشهر من تاريخ توقيع العقد.