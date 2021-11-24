30 فرقة طوارئ و150 مهندسا وفنيا لتأمين التغذية الكهربائية لـ«الكباش»

تجري شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، اليوم، البروفة الأخيرة ضمن الاستعدادات النهائية لتأمين التغذية الكهربائية لـ«طريق الكباش» الفرعوني بمحافظة الأقصر قبل انطلاق الحفل العالمي لافتتاحة في تمام السابعة والنصف مساء غد.

150 مهندسا وفنيا لتأمين التغذية الكهربائية للحدث العالمي

وقال المهندس سامي أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إن الشركة رفعت حالة الطوارئ القصوى بالقطاعات التابعة لها في «سوهاج - قنا - أسوان - الأقصر» استعدادا لتأمين التغذية الكهربائية للحدث العالمي افتتاح طريق الكباش الفرعوني بمحافظة الأقصر، لافتا إلى أن الشركة خصصت 30 فرقة طوارئ و150 مهندسا وفنيا من العاملين بالشركة لتأمين التغذية الكهربائية.

فرق طوارئ لتأمين التغذية الكهربائية للمغذيات الرئيسية للطريق والمنطقة المحيطة بالكامل

وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لـ«الوطن» إلى أن كل فرقة طوارئ تضم «مهندس وفني» إضافة إلى فني تشغيلـ وكل فرقة بها مهندس بالمستوى الأعلى وإن كل مربع يتابع من قبل أحد قيادات الشركة، لافتا إل أنه تم تأمين التغذية الكهربائية للمغذيات الرئيسية للطريق والمنطقة المحيطة بالكامل لتأمين استقرار تغذية التيار خلال الاحتفال بافتتاح الطريق.

4 شركات توزيع كهرباء تساهم بماكينات طوارئ لتأمين الاحتفالية

وقال رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إنه تم تدعيم احتفالية طريق الكباش بتوفير 42 مكينة طوارئ منها توفير 21 ماكينة من قبل شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، فيما ساهمت شركة القناة لتوزيع الكهرباء بـ12 ماكينة أخرى، بينما ساهمت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بـ4 ماكينات طوارئ، بالإضافة إلى خمس ماكينات طوارئ من شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لضمان عملية تأمين التغذية الكهربائية للاحتفالية.

مراجعة جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى طريق الكباش

وأوضح رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أنه تم مراجعة جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى طريق الكباش، إضافة إلى إجراء عمليات تجارب للبث التليفزيوني من داخل الطريق قبل انطلاق الافتتاح.