«رواد التحدي» مبادرة لدمج ذوي الهمم من طلاب المدارس بالقليوبية

دشن الدكتور ربيع عبد الوهاب، معلم اللغة العربية بمدرسة الشهيد مصطفى عمر بيومى بمحافظة القليوبية، الحاصل على جائزة أفضل معلم بالعالم «جائزة محمد بن زايد»، العام الماضي، مبادرة جديدة تحت عنوان «رواد التحدي»، وهي مبادرة إرشادية توعوية تطبيقية تهدف إلى نشر فكر وثقافة «ريادة الأعمال» بين الطلاب ذوي الهمم، من خلال تقديم أنشطة وفعاليات للطلاب ذوي الهمم، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني، وسماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية.

يشار إلى أنّ الدكتور ربيع حصل، العام الماضي، على جائزة أفضل معلم بالعالم جائزة محمد بن زايد في نسختها الأولى، والمرشح للجائزة ذاتها للعام الثاني على التوالي.

المبادرة تستهدف رواد الأعمال من الطلاب ذوي الإعاقة

وقال الدكتور ربيع، منسق المبادرة، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّها تهدف بصفة خاصة رواد الأعمال من الطلاب ذوي الإعاقة، لتطوير حلول للتحديات المختلفة التي تواجه تلك الفئات، وذلك من خالل بناء قدراتهم على إقامة مشروعات ناشئة، وتأهيلهم إلى الدخول إلى سوق العمل وتقديم العديد من الحلول المبتكرة في مجال ريادة الأعمال.

دمج ذوي الهمم في جميع الأنشطة التعليمية والعملية

وأشار الدكتور ربيع، إلى أنّ المبادرة تهدف أيضًا إلى دمج ذوي الهمم في جميع الأنشطة التعليمية والعملية، واكساب ذوي المهارات الالزمة لريادة الأعمال، ونشر ثقافة العمل الحر بين الطالب ذوي الهمم، وتعزيز منظومة ريادة الأعمال والاستثمار في التعليم، وبناء شخصية الطالب من ذوي الهمم، وتعزيز ثقته بنفسه، وتحفيز روح المبادرة والطموح لدى هذه الفئة من الطلاب، وتوفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتماماتهم، وتوفير أنشطة وفعاليات تثقيفية لتحفيز ذوي الهمم نحو مفاهيم ومهارات ريادة الأعمال عبر الوسائط والمنتجات الإبداعية.