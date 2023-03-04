طلب برلماني لمناقشة تفعيل دور الاتحادات الطلابية في المدارس والجامعات

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول تعظيم دور الاتحادات الطلابية في المدارس والجامعات للمساهمة في بناء الوعي لدى الشباب، مشيرا إلى أن الاتحادات هي التنظيمات الشرعية الممثلة للطلاب فى مصر، وتهدف إلى تنمية القيم الروحية والأخلاقية وترسيخ الوعي الوطني والقومي وإعلاء قيمة الانتماء والولاء وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب، والعمل بروح الفريق مع كفالة حرية التعبير عن أرائهم فى إطار التقاليد والأعراف الجامعية.

دور الاتحادات الطلابية

وقال «محسب»، في طلبه، إن الاتحادات الطلابية تلعب دورا مهما في ترسيخ الوعي الوطني وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الانسان والمواطنة لدى الشباب، كما أنها فرصة جيدة لإعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسؤولية من خلال تحفيز الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية، وثقل مواهبهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب ومؤسسته التعليمية والوطن. ‏

وأكد «محسب»، ضرورة تفعيل دور الاتحادات الطلابية، كذلك تفعيل الاتحادات الطلابية في المدارس بداية من المرحلة الإبتدائية وحتى الثانوية العامة على مستويات كل من المحافظة والجمهورية، وأن يكون للطلاب دور أساسى فى وضع خطط الأنشطة الخاصة بالاتحاد، على أن يتم توفير الموارد اللازمة لهم لتفعيل هذه الخطط، وإضافة دروس فى مادة القراءة عن الاتحادات الطلابية ودورها فى المدرسة ودورها في تنمية الوعي لدى الشباب.

حافز مادي

كما طالب النائب، بضرورة وجود حافز مادى أو معنوى للرواد المسؤولين، حيث أنهم مثقلون بأعباء مهام إضافية إلى جانب دورهم التعليمي، وتفعيل دور الرائد وحصص الريادة والالتزام بها، مؤكدا ضرورة وجود مقرات مجهزة للاتحادات الطلابية على مستوى المحافظات والإدارات بما يساعد الاتحادات على زيادة وتكثيف الأنشطة، وعقد دورات تدريبية وتأهيلية للرواد والأخصائيين الاجتماعيين فى العمل مع الطلاب فى إطار الاتحادات الطلابية وبناء البيئة الداعمة التى تمكن هذه الاتحادات من العمل بفاعلية، إضافة إلى تسليم كتيبات تعريفية عن الاتحادات الطلابية وآلية عملها وخطط لأنشطة وبرامج مقترحة لها إلى الطلاب، إلى جانب النشرات الدورية التى تعلن عن أنشطة الاتحادات بشكل منتظم على جميع المستويات.