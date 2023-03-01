فتح التقديم للعمل بكنترول المدارس الفنية في المنيا.. الشروط والتفاصيل

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، عن بدء التقدم في لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة «الكنترول»، وذلك للتعليم الزراعي والصناعي والتجاري.

وذكر بيان صادر عن مديرية التعليم في المنيا، أنه سيتم تلقي طلبات الراغبين للعمل بالكنترول حتى يوم الخميس 2 مارس، من الساعة الثالثة عصرا وحتى السادسة مساء، وذلك بمقر لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة، على أن يتوفر في المرشح كل الشروط الموجودة فى النشرة العامة رقم (1) بتاريخ يناير 2019، بشأن الاشتراك في أعمال الامتحانات ومنها درجة القرابة حتى الدرجة الرابعة.

موانع الالتحاق بأعمال الكنترول

وحددت مديرية تعليم المنيا الشروط والموائع الخاصة بالالتحاق بأعمال الكنترول وهي:

1-الحرمان من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم (113) لسنة 1992.

2-الإحالة للمحكمة التأديبية أو الجنائية فى جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

3-أن يكون المتقدم من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم.

4-في حالة تقدم المرشح لأكثر من لجنة في ذات الوقت يتم استبعاده من جميع اللجان كما لا يجوز للعضو التقدم لذات اللجنة التى سبق العمل بها وألا يتقدم لأية لجان أخرى إلا بعد مرورعام على استبعاده من أية لجنة.

الأوراق المطلوبة وأماكن الاختبارات

ويتم تسليم طلب التقدم بمقار لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة، ويشمل: طلب التقدم - صحيفة أحوال - صورة بطاقة الرقم القومى - خطاب جزاءات يفيد بعد وجود جزاءات أو إحالة للمحكة التأديبية.

ويتم عقد المقابلات الشخصية والاختبارات من الساعة الثالثة عصرا حتى السادسة مساءا بمقر اللجان في الإدارات التعليمية الطائنة بمراكز العدوة- مغاغة - بنى مزار - مطاى – سمالوط- أبوقرقاص – ملوى- ديرمواس، يوم الأحد 5 مارس، ويتم عقد المقابلات للمتقدمين بإدارة المنيا التعليمية في يوم الإثنين 6 مارس.