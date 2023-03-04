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وزيرة الثقافة: دراسة إمكانية تغطية خشبة مسرح «فوزي فوزي» بأسوان

كتب:

إلهام زيدان
03:57 م | السبت 04 مارس 2023
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة في أسوان

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة في أسوان

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أعمال تطوير ورفع كفاءة مسرح فوزي فوزي المفتوح، ووجهت وزيرة الثقافة، بضرورة استحداث منفذ دائم لبيع الكتب، ومنتجات الحرف اليدوية والبيئية، إضافة إلى إقامة مخزن للمعدات، ودراسة إمكانية تغطية خشبة المسرح من خلال ميكانزم آلي يجري فتحه وإغلاقه تبعا للطقس والحاجة، واستغلال كافة الفراغات الموجودة، والتركيز على تقديم كل الخدمات للجمهور على أعلى مستوى، بما يتماشى مع الخطة الاستثمارية، واستغلال الأصول بشكل جيد لوزارة الثقافة.

محافظ أسوان: الثقافة قاطرة التنمية في مصر

من جانبه، أكد محافظ أسوان أنه يُقدم الدعم الكامل للمواقع الثقافية، والأنشطة التي تُنفذها وزارة الثقافة بالمحافظة، مُشيرًا أن الثقافة هي قاطرة التنمية في مصر، إضافة إلى قُدرتها على بناء الإنسان ووعيه، وأوضح أن أسوان تمتلك العديد من المواقع الثقافية المنتشرة على أرضها، إضافة إلى ما تملكه من إرث حضاري كبير، جعل منها قِبلة للزائرين والسائحين من كل الدول العالم.

أبرز المعلومات عن مسرح فوزي فوزي

يُذكر أن مسرح «فوزي فوزي» الصيفي، يقع بكورنيش النيل بمدينة أسوان، على مساحة 2500 مترمربع، وتأتي أعمال تطويره ضمن جهود تفعيل استراتيجية مصر الثقافية 2030، إذ اشتملت أعمال تطويره، على إعادة تأهيل الصالة المكشوفة للمسرح لتصل إلى 1200 كرسي، وكذلك إعادة تأهيل خشبة المسرح المكشوفة بمساحة 290 مترًامربعًا، إضافة إلى تطوير قاعات الفنون التشكيلية، المكتبة، غرف الملابس، كما تضمنت أعمال التطوير أهمية أن تتماشى ديكورات المسرح مع طبيعة الهوية البصرية لكورنيش أسوان.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.