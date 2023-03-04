مسلسل «عملة نادرة» لنيللي كريم يناقش قضية مهمة للمرأة في رمضان 2023

تخوض الفنانة نيللي كريم، الدراما الصعيدية للمرة الأولى من خلال مسلسل عملة نادرة التي تنافس به في رمضان 2023، ويتطرق إلى واحدة من القضايا المهمة في المنطقة هناك.

وتطرح الفنانة نيللي كريم في مسلسل عملة نادرة رمضان 2023 واحدة من قضايا المرأة المهمة في منطقة الصعيد، وهي الميراث الذي تحرم منه البعض هناك بسبب موروثات ومعتقدات.

تفاصيل مسلسل عملة نادرة رمضان 2023

وتجسد الفنانة نيللي كريم خلال أحداث المسلسل شخصية سيدة صعيدية تدعى «نادرة» يتوفى زوجها، وبعد وفاته تواجه مشكلة كبيرة في الحصول على ميراثها من أهل زوجها، ولكنها تقاتل بشراسة للحصول على جميع حقوقها.

يذكر أن مسلسل عملة نادرة يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم نيللي كريم وجومانا مراد وأحمد عيد وكمال أبو ريا وجمال سليمان، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.

يذكر أن الفنانة نيللي كريم كانت قد شاركت فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل فاتن أمل حربي والذي شاركت فيه بجانب عدد كبير من الفنانين منهم شريف سلامة وهالة صدقي ومحمد ثروت وخالد سرحان وغيرهم.